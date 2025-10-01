11. Internationale Buchmesse Baku im Baku Expo Center eröffnet

Baku, 1. Oktober, AZERTAC

Die Eröffnungszeremonie der 11. Auflage der Internationalen Buchmesse Baku, organisiert vom Kulturministerium Aserbaidschans, fand am Mittwoch im Baku Expo Center statt.

An der Eröffnungsveranstaltung nahmen Abgeordnete, Regierungsvertreter sowie literarische Persönlichkeiten und ausländische Gäste teil.

Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur (AZERTAC), Medienpartner der Ausstellung, ist ebenfalls mit einem eigenen Stand auf der 11. Internationalen Buchmesse Baku vertreten.

Bei seiner Eröffnungsrede sagte Polad Bülbüloğlu, Vorsitzender des Kulturkomittes des aserbaidschnaischen Parlaments und Volkskünstler, dass diese internationale Ausstellung das kulturelle Potenzial Aserbaidschans, den Fortschritt der Verlagsbranche sowie die Stärkung der Beziehungen zur Weltliteratur unter Beweis stelle.