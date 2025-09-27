3. Internationales Statistikforum in Baku erfolgreich abgeschlossen

Baku, 27. September, AZƏRTAC

Die 3. Sitzung des 3. Internationalen Statistikforums in Baku fand zum Thema „Statistiken der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs)“ statt.

Tiina Luige, Direktorin der UN-Statistikabteilung, die die Sitzung leitete, betonte, dass jedes Land die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) durch seine eigenen nationalen Politiken, Pläne und Programme umsetzt, da die SDGs als Leitfaden dienen, um die eigenen Verpflichtungen und Strategien eines Landes mit den globalen Zielen in Einklang zu bringen. Sie hob die Rolle der Statistik bei der Vorhersage der Entwicklung der modernen Welt und der Vorbereitung eines zukünftigen Fahrplans hervor und stellte fest, dass das Ziel des Forums heute darin besteht, den Austausch von Erfahrungen, die Weitergabe von Innovationen und das Studium digitaler Technologien zu fördern, um die SDG-Verwirklichung und datengestützte Entscheidungsfindung zu unterstützen.

Andere namhafte Redner hoben die Herausforderungen der modernen Statistik und die anstehenden Aufgaben hervor.

In seiner Rede betonte der Co-Vorsitzende des 3. Internationalen Statistikforums, der Vorsitzende des Staatlichen Statistischen Komitees, Tahir Budagov, dass die Teilnehmer der Versammlung sich mit kritischen globalen Anliegen befasst hätten.

In seiner Rede sprach der Vorsitzende des Statistischen Komitees der GUS-Staaten, Konstantin Laykam, sein tiefe Dankbarkeit gegenüber dem Präsidenten Aserbaidschans, der Regierung und dem Personal des Staatlichen Statistischen Komitees der Republik Aserbaidschan für die Organisation des Forums und ihre Gastfreundschaft.