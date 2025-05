"Der nächste Superstar": Antonelli begeistert die Formel 1

Baku, 3. Mai, AZERTAC

Jüngster Spitzenreiter in einem Grand Prix, jüngster Fahrer mit der schnellsten Rennrunde, nun der jüngste Pilot auf der Pole Position - Andrea Kimi Antonelli hat gerade einmal sechs Rennwochenenden benötigt, um einige Passagen der Formel-1-Geschichtsbücher neu zu schreiben.

Dabei waren die Fußstapfen, in die der 18-jährige Italiener bei Mercedes am 1. Januar getreten ist, riesig; immerhin folgte der höfliche Lockenkopf aus Bologna, der mit zweitem Vornamen so heißt wie der letzte Ferrari-Weltmeister, auf niemand geringeren als Rekordchampion Lewis Hamilton.

"Der Kimi hat vor sieben, acht Monaten erst seinen Führerschein gemacht, war noch nie in Miami und stellt das Auto hier auf die Pole. Das ist mal eine Ansage", freute sich Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff am Sky-Mikrofon. Der Österreicher hatte Antonelli das Vertrauen geschenkt, ihm ein Lehrjahr zugestanden und darf sich für seine Wahl bereits bestätigt sehen.

Denn Antonelli bewies im Eiltempo, dass er mehr ist als ein Rohdiamant, der aus den Nachwuchsserien in die Königsklasse durchmarschieren durfte.

"Da kommt der nächste Superstar auf uns zu. Ich glaube, das ist keine Überraschung für irgendwen hier", sagte McLaren-Geschäftsführer Zak Brown nach Antonellis Husarenritt auf die Pole Position für das Sprintrennen in Miami (18.00 Uhr) - den bisherigen Pole-Rekord der Formel 1 hatte Sebastian Vettel aufgestellt, 2008 beim Grand Prix in Monza war der spätere Weltmeister 21 Jahre jung.

Formel 1: Erlöst Kimi Antonelli Italien? - Antonellis Teamkollege George Russell war am Freitag der erste Gratulant im Parc fermé, sein Vater Marco wollte den Filius gar nicht mehr aus der Umarmung entlassen. Und auch die italienischen Medien überschlugen sich. "Antonelli schreibt Geschichte", jubilierte etwa die "Gazzetta dello Sport".

Der nächste Antonelli-Rekord? Jüngster Rennsieger in der Formel 1 kann er nicht mehr werden, er ist mit 18 Jahren und acht Monaten geringfügig älter, als der amtierende Weltmeister Max Verstappen 2016 bei seinem ersten Erfolg war (18 Jahre, sieben Monate).

Antonelli aber kann die Motorsportnation Italien womöglich bald schon erlösen: Der letzte Grand-Prix-Sieg gelang Giancarlo Fisichella vor 19 Jahren.