Aktueller Goldpreis an Weltbörsen

Baku, 29. April, AZERTAC

Am Dienstag liegt der Preis für eine Feinunze Gold an der COMEX-Warenbörse in New York bei 3.323,10 US-Dollar, was einem Rückgang von 24,60 US-Dollar entspricht.

AZERTAC zufolge ist der Silberpreis ist ebenfalls gefallen und liegt nun bei 33,18 US-Dollar und entspricht einem Rückgang von 0,14 US-Dollar.

Diese Entwicklung zeigt einen anhaltenden Abwärtstrend bei den Edelmetallpreisen auf den internationalen Märkten.