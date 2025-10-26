Aserbaidschan investiert 58 Milliarden Manat in Verteidigung

Baku, 26. Oktober, AZERTAC

Der stellvertretende Finanzminister Aserbaidschans, Azer Bayramov, erklärte, dass in den letzten 20 Jahren rund 58 Milliarden Manat aus dem Staatshaushalt zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeit des Landes bereitgestellt wurden. Allein zwischen 2005 und 2025 seien die Verteidigungsausgaben 29-fach auf 8,4 Milliarden Manat gestiegen.

Bayramov betonte bei einer Konferenz zum Thema „Verfassungs- und Souveränitätsjahr“, dass diese Investitionen die Modernisierung der Streitkräfte, den Ausbau der militärischen Infrastruktur und die soziale Absicherung des Personals ermöglicht haben. Dadurch sei die Schlagkraft der Armee deutlich gestiegen und die territoriale Integrität Aserbaidschans gesichert worden.