Aserbaidschanische Soldaten nehmen an Übung “Nusret-2023-Einladungsübung“ teil

Baku, 26. Oktober, AZERTAC

Die von der Türkei ausgerichtete Übung “Nusret-2023-Einladungsübung“ wird mit der Teilnahme der Seestreitkräfte und Luftstreitkräfte der NATO und der Türkei, relevanter Einheiten des Kommandos der Küstenwache sowie in Anwesenheit von Beobachtern aus verschiedenen Ländern durchgeführt.

Eine Gruppe von Soldaten der aserbaidschanischen Armee nimmt an der internationalen Übung teil, die im Golf von Saros abgehalten wird.

Ziel der Übung ist es, das Wissen und die Fähigkeiten der teilnehmenden Einheiten und Kommandos bei der Planung, Durchführung und Bewertung von Minenkriegsoperationen zu verbessern sowie die gegenseitige Zusammenarbeit und Interoperabilität zwischen den türkischen Seestreitkräften und den Seestreitkräften befreundeter und verbündeter Länder zu stärken.

Neben Aserbaidschan nehmen insgesamt 44 Teilnehmer aus Bahrain, Bulgarien, Ägypten, Indonesien, Kenia, Kuwait, Malaysia, Marokko, den Niederlanden, Oman, Pakistan, Peru, der Republik Korea, der Republik Südafrika, Saudi-Arabien, Singapur, Sri Lanka, den Vereinigten Arabischen Emiraten und den Vereinigten Staaten von Amerika an der Übung teil.