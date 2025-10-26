Ukraine-Krieg: 3 Tote und 27 Verletzte bei Angriff auf Kiew gemeldet

Kiew, 26. Oktober, AZERTAC

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind bei einem Angriff der russischen Armee in der Nacht drei Menschen getötete, 27 weitere verletzt worden.

Unter den Verletzten seien auch drei Kinder, wie der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, auf seiner Telegram-Seite schrieb.

Nach Angaben der Militärverwaltung haben herabfallende Trümmerteile abgeschossener Drohnen in mehreren Stadtbezirken Wohnhäuser beschädigt.

Auch Russland meldete einen ukrainischen Angriff. Man habe eine Drohne zerstört, die sich in Richtung Moskau bewegt habe, teilte der Bürgermeister der Hauptstadt, Sobjanin, mit.

Emil Hüseynli

AZERTAC-Sonderkorrespondent

Kiew