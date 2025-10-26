Asien: Thailand und Kambodscha unterzeichnen Friedensabkommen in Anwesenheit von US-Präsident Trump

Washington, 26. Oktober, AZERTAC

Drei Monate nach den schweren Kämpfen im Grenzgebiet zwischen Thailand und Kambodscha haben beide Länder ein Friedensabkommen unterzeichnet. Bei der Zeremonie in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur war auch US-Präsident Trump anwesend.

Zwischen den Streitkräften Thailands und Kambodschas war es im Juli zu knapp einwöchigen heftigen Gefechten an der 800 Kilometer langen gemeinsamen Grenze gekommen. Mehr als 40 Menschen wurden getötet, Hunderttausende wurden aus der Region vertrieben.

Thailand hält noch immer 18 Soldaten aus Kambodscha als Kriegsgefangene fest. Trump sagte, sie würden nun freigelassen. Er sei stolz, zur Beilegung dieses Konflikts beigetragen zu haben. Trump hatte mit wirtschaftlichen Konsequenzen gedroht, falls der Konflikt nicht beigelegt wird.