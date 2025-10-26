Tennis: Zverev erreicht Finale bei ATP-Turnier in Wien

Baku, 26. Oktober, AZERTAC

Tennisprofi Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Wien das Finale erreicht. Der Olympiasieger von 2021 gewann im Halbfinale gegen den Italiener Lorenzo Musetti mit 6:4 und 7:5. Zverev feierte seinen insgesamt 300. Sieg auf Hartplatz.

Im Finale von Wien bekommt es Zverev an diesem Sonntag mit dem Weltranglisten-Zweiten Jannik Sinner zu tun. Der Italiener gewann sein Halbfinale gegen den Australier Alex de Minaur klar mit 6:3, 6:4.

Letztmals standen sich Zverev und Sinner zu Beginn des Jahres im Finale der Australian Open gegenüber, damals gewann Sinner klar in drei Sätzen.