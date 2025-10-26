Aserbaidschans Ringerin Günay Gurbanova gewinnt Bronze bei der U23-Weltmeisterschaft

Baku, 26. Oktober, AZERTAC

Bei der U23-Weltmeisterschaft im Ringen im serbischen Novi Sad hat die aserbaidschanische Athletin Günay Gurbanova in der Gewichtsklasse bis 59 Kilogramm die Bronzemedaille gewonnen.

An ihrem 18. Geburtstag am 25. Oktober besiegte sie die Italienerin Aurora Russo mit Schultersieg und sorgte damit für den einzigen Medaillenerfolg des aserbaidschanischen Teams im Frauenringen.

Die Freistilringer Magomed-Baschir Khaniyev (74 kg) und Sadig Mustafazade (92 kg) verpassten hingegen das Podium als Vierte knapp.