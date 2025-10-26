Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

SPORT

Aserbaidschans Ringerin Günay Gurbanova gewinnt Bronze bei der U23-Weltmeisterschaft

Aserbaidschans Ringerin Günay Gurbanova gewinnt Bronze bei der U23-Weltmeisterschaft

Baku, 26. Oktober, AZERTAC

Bei der U23-Weltmeisterschaft im Ringen im serbischen Novi Sad hat die aserbaidschanische Athletin Günay Gurbanova in der Gewichtsklasse bis 59 Kilogramm die Bronzemedaille gewonnen.

An ihrem 18. Geburtstag am 25. Oktober besiegte sie die Italienerin Aurora Russo mit Schultersieg und sorgte damit für den einzigen Medaillenerfolg des aserbaidschanischen Teams im Frauenringen.

Die Freistilringer Magomed-Baschir Khaniyev (74 kg) und Sadig Mustafazade (92 kg) verpassten hingegen das Podium als Vierte knapp.

Nachricht in sozialen Medien teilen

Folgen Sie uns auf Social

Weitere News der Rubrik

Zwei aserbaidschanische Freistilringer im U23-WM-Finale
  • 26.10.2025 [12:15]

Zwei aserbaidschanische Freistilringer im U23-WM-Finale

Tennis: Zverev erreicht Finale bei ATP-Turnier in Wien
  • 26.10.2025 [11:30]

Tennis: Zverev erreicht Finale bei ATP-Turnier in Wien

Deutsches Frauenteam siegt im Nations League-Halbfinale gegen Frankreich
  • 25.10.2025 [10:30]

Deutsches Frauenteam siegt im Nations League-Halbfinale gegen Frankreich

SGA führt OKC im Finals-Rematch zum Sieg
  • 24.10.2025 [17:52]

SGA führt OKC im Finals-Rematch zum Sieg

Bahnrad-WM: DeutscheR Bahnradfahrer ist Weltmeister in der Disziplin Scratch
  • 24.10.2025 [15:37]

Bahnrad-WM: DeutscheR Bahnradfahrer ist Weltmeister in der Disziplin Scratch

Messi trifft Zukunftsentscheidung bei Inter Miami
  • 24.10.2025 [12:53]

Messi trifft Zukunftsentscheidung bei Inter Miami

Aserbaidschanischer Ringer kämpft um Bronze bei U23-Weltmeisterschaften
  • 23.10.2025 [18:57]

Aserbaidschanischer Ringer kämpft um Bronze bei U23-Weltmeisterschaften

Radsport: Tour de France 2026 startet in Barcelona
  • 23.10.2025 [17:50]

Radsport: Tour de France 2026 startet in Barcelona

Aserbaidschanische Judokas nehmen an Islamischen Spielen der Solidarität2025 in Riad teil
  • 23.10.2025 [15:04]

Aserbaidschanische Judokas nehmen an Islamischen Spielen der Solidarität2025 in Riad teil

Aserbaidschanische Soldaten nehmen an Übung “Nusret-2023-Einladungsübung“ teil

  • [12:42]

Zwei aserbaidschanische Freistilringer im U23-WM-Finale

  • [12:15]

Präsident Ilham Aliyev gratuliert seinem österreichischen Amtskollegen zum Nationalfeiertag

  • [11:58]

Aserbaidschans Ringerin Günay Gurbanova gewinnt Bronze bei der U23-Weltmeisterschaft

  • [11:50]

Tennis: Zverev erreicht Finale bei ATP-Turnier in Wien

  • [11:30]

Asien: Thailand und Kambodscha unterzeichnen Friedensabkommen in Anwesenheit von US-Präsident Trump

  • [11:05]

Aserbaidschan investiert 58 Milliarden Manat in Verteidigung

  • [10:58]

Ukraine-Krieg: 3 Tote und 27 Verletzte bei Angriff auf Kiew gemeldet

  • [10:47]

Chefs der Sicherheitsdienste Georgiens und Aserbaidschans beraten über Zusammenarbeit

  • 25.10.2025 [19:24]

In Ankara Stärkung der Rolle der TURKPA in der türkischen Welt erörtert

  • 25.10.2025 [18:49]

In Baku Ausstellung „Bildung in Europa“ eröffnet

  • 25.10.2025 [18:19]

Außenminister Bayramov: Heute unterzeichnetes Dokument markiert Beginn einer neuen Phase in der Partnerschaft zwischen Aserbaidschan und den Vereinten Nationen

  • 25.10.2025 [17:44]

Ölmarkt: Preis für Azeri Light klettert auf 68 Dollar je Barrel

  • 25.10.2025 [13:36]

Präsident Ilham Aliyev gratuliert Präsident Kassym-Schomart Tokajew und dem kasachischen Volk zum Nationalfeiertag

  • 25.10.2025 [13:22]

Botschafterin in Aserbaidschan: 26 von 29 Bildungsprojekten abgeschlossen, 3 laufen noch

  • 25.10.2025 [13:00]

Migration: Zahl der Abschiebungen aus Deutschland ist deutlich gestiegen

  • 25.10.2025 [12:40]

Porsche mit fast einer Milliarde Euro Quartalsverlust

  • 25.10.2025 [11:28]

Aserbaidschans Wirtschaftsminister führt bilaterale Treffen mit Vertretern der OTS-Mitgliedsstaaten

  • 25.10.2025 [11:01]

Deutsches Frauenteam siegt im Nations League-Halbfinale gegen Frankreich

  • 25.10.2025 [10:30]

Treffen des Transportverwaltungsrates des Internationalen Transportforums in Baku

  • 25.10.2025 [10:02]

Präsident Ilham Aliyev veröffentlicht Beitrag zum fünften Jahrestag der Befreiung von Gubadli

  • 25.10.2025 [09:51]

Elfenbeinküste: Amtsinhaber Ouattara geht als klarer Favorit in die Präsidentschaftswahl

  • 25.10.2025 [09:43]

 Internationale Konferenz „SOCGOV 2025“ in Baku

  • 24.10.2025 [21:15]

Präsident Ilham Aliyev unterzeichnet Verordnung über Instandsetzung der Yardimli–Deman–Arvana-Straße im Rayon Yardimli

  • 24.10.2025 [21:06]
Aussagen von Opfern und deren rechtlichen Erben über armenische Angriffe vor Gericht verlesen VIDEO

Aussagen von Opfern und deren rechtlichen Erben über armenische Angriffe vor Gericht verlesen VIDEO

Baku Arbitration Center eingeweiht

  • 24.10.2025 [20:30]

26 binnenvertriebene Familien in den Dörfern Seyidbeyli und Daschbulag im Rayon Chodschali erhalten ihre Hausschlüssel

  • 24.10.2025 [19:27]

Auf internationalem Kongress in Berlin Möglichkeiten des Mitteltransport-Korridors und strategische Rolle Aserbaidschans diskutiert

  • 24.10.2025 [19:04]

Mirco Nowak: Aserbaidschan nimmt eine Schlüsselposition in der Entwicklung des Mitteltransport-Korridors ein

  • 24.10.2025 [18:17]

SGA führt OKC im Finals-Rematch zum Sieg

  • 24.10.2025 [17:52]

Baku richtet zweites Treffen der OTS-Minister für Industrie, Wissenschaft, Technologie und Innovation aus

  • 24.10.2025 [16:09]

Bahnrad-WM: DeutscheR Bahnradfahrer ist Weltmeister in der Disziplin Scratch

  • 24.10.2025 [15:37]

Präsident Wladimir Putin telefoniert mit Präsident Ilham Aliyev

  • 24.10.2025 [14:44]

Ölpreise an Börsen gesunken

  • 24.10.2025 [13:30]

Tausenden Kindern im Sudan droht der Hungertod

  • 24.10.2025 [13:08]

Messi trifft Zukunftsentscheidung bei Inter Miami

  • 24.10.2025 [12:53]

Intel meldet Milliardengewinn nach Durststrecke

  • 24.10.2025 [12:31]

Tag der Vereinten Nationen am 24. Oktober

  • 24.10.2025 [12:25]

Trump beendet Handelsgespräche mit Kanada

  • 24.10.2025 [12:03]

NATO-Vertreter für Militärausbildung besuchen Nationale Verteidigungsuniversität

  • 24.10.2025 [11:53]

Preis von Azeri Light kostet mehr als 66 US-Dollar

  • 24.10.2025 [10:55]
Im Gericht Aussagen über Tötung und Geiselnahme aserbaidschanischer Zivilisten durch armenische Streitkräfte verlesen VIDEO

Im Gericht Aussagen über Tötung und Geiselnahme aserbaidschanischer Zivilisten durch armenische Streitkräfte verlesen VIDEO

Steve Daines: Abkommen vom 8. August dieses Jahres eröffnet sehr gute wirtschaftliche Möglichkeiten

  • 23.10.2025 [20:39]

Amerikanischer Experte: Abkommen zwischen Aserbaidschan und Armenien wird Konflikt im Südkaukasus beenden

  • 23.10.2025 [20:21]

Luke Coffey: Arbeit am Friedensvertrag nach dem 8. August Abkommen gestartet

  • 23.10.2025 [20:14]

Michael Doran: Trump-Administration versteht, dass der Südkaukasus kein Randtheater mehr ist

  • 23.10.2025 [19:57]

Zweitägige Reise internationaler Reisender nach Karabach und Ost-Sangesur endet

  • 23.10.2025 [19:33]

Aserbaidschanisch-serbische Kommission trifft sich in Belgrad zur Besprechung von Energie und Handel

  • 23.10.2025 [19:13]

Aserbaidschanischer Ringer kämpft um Bronze bei U23-Weltmeisterschaften

  • 23.10.2025 [18:57]

Präsident Ilham Aliyev: Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Ungarn vertieft sich von Tag zu Tag

  • 23.10.2025 [18:10]

Schuscha–Khankendi-Tour für Teilnehmer internationaler Konferenz organisiert

  • 23.10.2025 [18:03]

Radsport: Tour de France 2026 startet in Barcelona

  • 23.10.2025 [17:50]

Am 23. Oktober ist Internationaler Tag des Schneeleoparden

  • 23.10.2025 [17:33]

"Spiel Essen“: Weltgrößte Messe für Gesellschaftsspiele beginnt in Essen

  • 23.10.2025 [17:28]

Staatlicher Ölfonds gibt Einnahmen aus den Feldern Azeri–Chirag–Gunashli und Shah Deniz bekannt

  • 23.10.2025 [17:15]

Opfer: Armenische Polizisten töteten Mitgefangenen beim Russisch Roulette

  • 23.10.2025 [16:50]

Goldpreis auf dem Weltmarkt ist um bis zu 62 Dollar gestiegen

  • 23.10.2025 [16:19]

Ölpreis steigt deutlich

  • 23.10.2025 [15:49]

Aserbaidschanische Judokas nehmen an Islamischen Spielen der Solidarität2025 in Riad teil

  • 23.10.2025 [15:04]

Große Rückkehr: 12 weitere Familien ins Dorf Tazabina in der Region Chodschali umgesiedelt und erhalten Hausschlüssel

  • 23.10.2025 [13:50]

Real setzt CL-Erfolgsserie fort - Chelsea furios

  • 23.10.2025 [13:31]

Airbus, Leonardo und Thales formen gemeinsamen Satellitenkonzern

  • 23.10.2025 [13:20]

Aserbaidschanischer Ringer Elmir Aliyev ist Weltmeister

  • 23.10.2025 [12:46]
Philharmoniepark–Treffpunkt von Schönheit und Ruhe VIDEO

Philharmoniepark–Treffpunkt von Schönheit und Ruhe VIDEO

Stille des Herbstes und Erwachen des Lebens: Jabrayil – ein neues Ziel für Touristen VIDEO

Stille des Herbstes und Erwachen des Lebens: Jabrayil – ein neues Ziel für Touristen VIDEO

Liverpool-Gala verhindert historische Schmach

  • 23.10.2025 [11:40]

Preis von Azeri Light legt weiter zu

  • 23.10.2025 [11:07]

Internationale Reisende besuchen kulturelle und historische Stätten in Karabach und Ost-Sangesur

  • 22.10.2025 [20:42]

Internationale Reisende besuchen Universität Karabach

  • 22.10.2025 [20:30]

Internationale Reisende besuchen Latschin

  • 22.10.2025 [20:21]

Internationale Reisende besichtigen historische Stätten in Aghdam

  • 22.10.2025 [20:02]

Internationales Symposium zu religiöser Bildung in Baku gestartet

  • 22.10.2025 [19:52]

Internationale Reisende beginnen Besuch in Aserbaidschans Karabach

  • 22.10.2025 [19:48]

Projekt „Himmlische Religionen“ im Vatikan präsentiert

  • 22.10.2025 [19:40]

Estnischer Außenminister: Aserbaidschan spielt eine Schlüsselrolle in der Region

  • 22.10.2025 [19:25]

Aserbaidschan und Estland diskutieren bilaterale und multilaterale Zusammenarbeit

  • 22.10.2025 [19:24]

Estnische Delegation besucht Siegespark in Baku

  • 22.10.2025 [19:06]

Champions League: Qarabağ trifft heute in Spanien auf Athletic

  • 22.10.2025 [18:58]

Außenminister Estlands besucht Märtyrerallee in Baku

  • 22.10.2025 [18:48]

Aserbaidschan und Saudi-Arabien erörtern Aussichten für militärische Zusammenarbeit

  • 22.10.2025 [18:43]

Aserbaidschanische Verlage auf der Frankfurter Buchmesse 2025 vertreten

  • 22.10.2025 [18:26]

Premierminister Ali Asadov: Aserbaidschan setzt sich für Vertrauen und Zusammenarbeit in der Region ein

  • 22.10.2025 [17:33]

Aserbaidschan gewinnt Auszeichnung „Bestes kulinarisches Reiseziel“ in Brüssel

  • 22.10.2025 [17:21]

100. Jahrestag des Ersten Turkologischen Kongresses wird gefeiert ERLASS

  • 22.10.2025 [17:12]

Aserbaidschanischer griechisch-römischer Ringer ist Weltmeister

  • 22.10.2025 [16:48]
Präsident Ilham Aliyev empfängt Außenminister von Estland VIDEO

Präsident Ilham Aliyev empfängt Außenminister von Estland VIDEO

Präsident Ilham Aliyev überreicht Yagub Eyyubov Istiglal-Orden AKTUALISIERT VIDEO

Präsident Ilham Aliyev überreicht Yagub Eyyubov Istiglal-Orden AKTUALISIERT VIDEO

Gold ist auf dem Weltmarkt um 42 Dollar gestiegen

  • 22.10.2025 [15:38]

Premierminister Ali Asadov nimmt an Eröffnung des 5. Seidenstraßen-Forums in Tiflis teil

  • 22.10.2025 [13:59]

Generalstaatsanwalt Aserbaidschans besucht Brasilien

  • 22.10.2025 [13:49]

Brasilien erlaubt Öl- und Gasförderung im Amazonasgebiet

  • 22.10.2025 [12:31]

Nordkorea feuert erneut ballistische Rakete ab

  • 22.10.2025 [11:56]

Ölpreis an Börsen legt weiter zu

  • 22.10.2025 [11:54]
Präsident Ilham Aliyev teilt Videobeitrag von seinem Staatsbesuch in Kasachstan VIDEO

Präsident Ilham Aliyev teilt Videobeitrag von seinem Staatsbesuch in Kasachstan VIDEO

Premierminister Ali Asadov zu Arbeitsbesuch in Georgien eingetroffen

  • 22.10.2025 [10:44]

Preis von Azeri Light kostet mehr als 62 US-Dollar

  • 22.10.2025 [10:31]
Gericht gibt Antrag von Ruben Vardanyan auf Verzicht auf seinen Rechtsbeistand statt VIDEO

Gericht gibt Antrag von Ruben Vardanyan auf Verzicht auf seinen Rechtsbeistand statt VIDEO

Präsident Ilham Aliyev beendet seinen Staatsbesuch in Kasachstan VIDEO

Präsident Ilham Aliyev beendet seinen Staatsbesuch in Kasachstan VIDEO

Präsident Ilham Aliyev und Präsident Kassym-Schomart Tokajew geben Presseerklärungen ab  AKTUALISIERT VIDEO

Präsident Ilham Aliyev und Präsident Kassym-Schomart Tokajew geben Presseerklärungen ab  AKTUALISIERT VIDEO

Aserbaidschan und Kasachstan tauschen unterzeichnete Dokumente aus AKTUALISIERT VIDEO

Aserbaidschan und Kasachstan tauschen unterzeichnete Dokumente aus AKTUALISIERT VIDEO