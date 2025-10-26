Zwei aserbaidschanische Freistilringer im U23-WM-Finale

Baku, 26. Oktober, AZERTAC

Bei der U23-Weltmeisterschaft im Ringen im serbischen Novi Sad haben zwei aserbaidschanische Freistilringer das Finale erreicht.

Kanan Heybatov (70 kg) besiegte nacheinander Gegner aus Kanada, Belgien, Armenien und den USA jeweils mit klarer Überlegenheit und trifft im Finale auf den Iraner Sina Khalili.

Auch Khetag Karsanov (125 kg) zeigte eine starke Leistung, gewann gegen Ringer aus Belarus, Ägypten, der Türkei und den USA und steht im Endkampf gegen den Iraner Abolfazl Nejad.

Die Finalkämpfe finden heute statt.