Aserbaidschan und China erörtern Zusammenarbeit in Bereichen erneuerbare Energien und Wasserwirtschaft
Baku, 26. September, AZERTAC
Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov hat den Vorsitzenden von PowerChina Resources Ltd., Zhong Haixiang getroffen, um Kooperationsmöglichkeiten in den Bereichen erneuerbare Energien, Exportförderung sowie Wasser- und Abwasserwirtschaft im Rahmen von öffentlich-privaten Partnerschaften zu besprechen.
Beide Seiten hoben die positive Entwicklung der bilateralen Beziehungen hervor und betonten das Potenzial für gemeinsame Projekte mit Fokus auf grüne Energie, moderne Technologien und nachhaltige Entwicklung.
