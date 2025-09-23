Aserbaidschan und China prüfen Kooperation in Bereichen grüne Energie, Infrastruktur und Industrie

Baku, 23. September, AZERTAC

Der aserbaidschanische Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov traf sich am Rande des Ersten Internationalen Investitionsforums in Aserbaidschan mit dem Präsidenten der chinesischen Datang Overseas Investment Company, Yuanlong Zhou.

Bei dem Treffen betonte Minister Jabbarov die große Bedeutung, die Aserbaidschan der wirtschaftlichen und handelspolitischen Partnerschaft mit China beimisst. Er hob das günstige Geschäftsumfeld in Aserbaidschan, die Entwicklung einer für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit sowie die vielfältigen Möglichkeiten gemeinsamer Projekte hervor.

Beide Seiten sprachen über Möglichkeiten einer engeren Zusammenarbeit in den Bereichen grüner Energie, Infrastruktur und Industrie.