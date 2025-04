Aserbaidschan und China unterzeichnen Energieabkommen

Baku, 22. April 2025

Im Rahmen des Staatsbesuchs von Präsident Ilham Aliyev in der Volksrepublik China wurden heute in Peking mehrere zukunftsweisende Abkommen im Bereich der Energie zwischen dem Energieministerium der Republik Aserbaidschan und führenden chinesischen Unternehmen unterzeichnet.

Die unterzeichneten Dokumente markieren einen weiteren Meilenstein in der strategischen Partnerschaft zwischen Aserbaidschan und China, insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien und nachhaltigen Energieentwicklung. Zu den wichtigsten Vereinbarungen gehören folgende:

Ein Investitionsabkommen mit der Firma Universal Solar Azerbaijan zum Bau eines 100 Megawatt starken Solarparks in Gobustan

Ein Vertrag zur Umsetzung mit China Energy Overseas Investment Co. Ltd. zur Entwicklung eines Offshore-Windenergieprojekts in Aserbaidschan

Ein weiteres Abkommen mit China Datang Overseas Investment Co. Ltd. und SOCAR Green zur Realisierung eines schwimmenden Solarparks mit 100 Megawatt sowie eines integrierten Batteriespeichersystems mit 30 Megawatt im See Böyükschor

Ein Vertrag zur Umsetzung mit PowerChina Resources Limited und SOCAR Green zum Bau eines Solarenergieprojekts mit einer Leistung von 160 Megawatt

Ein Memorandum of Understanding mit dem Planungs- und Ingenieurinstitut für elektrische Energie der Volksrepublik China über die Förderung erneuerbarer Energien und die Weiterentwicklung des nationalen Stromversorgungssystems

Ein weiteres Memorandum of Understanding mit SOCAR Green, China Datang Overseas Investment Co. Ltd. und PowerChina Resources Limited zur Entwicklung eines Offshore-Windenergieprojekts mit einer Leistung von 2 Gigawatt im aserbaidschanischen Sektor des Kaspischen Meeres.