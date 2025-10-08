Aserbaidschan und Deutschland prüfen Möglichkeiten zur Ausweitung der Zusammenarbeit im Finanzsektor

Baku, 8. Oktober, AZERTAC

Der Erste stellvertretende Finanzminister Anar Karimov traf sich mit Vertretern deutscher Unternehmen und Wirtschaftsverbände, die im Finanzsektor tätig sind und sich zu einem Besuch in Aserbaidschan aufhalten.

Im Mittelpunkt des Treffens stand die Ausweitung der Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Deutschland im Finanzsektor.

Anar Karimov sagte im Verlauf des Gesprächs, dass die aserbaidschanische Wirtschaft weiterhin positive Wachstumsdynamiken aufweist und sich der Nicht-Öl-Sektor stetig entwickelt.

Die deutsche Delegation hob hervor, dass das günstige Geschäfts- und Investitionsklima in Aserbaidschan vielversprechende Möglichkeiten für deutsche Unternehmen bietet. Außerdem wurde die wirtschaftliche Stabilität des Landes und die erfolgreiche Umsetzung strategischer Projekte als starke Grundlage für langfristige, gegenseitig vorteilhafte Partnerschaften bezeichnet.

Beide Seiten tauschten Meinungen zu einer Reihe von Themen von gemeinsamem Interesse aus.