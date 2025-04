Aserbaidschan und Kuwait vertiefen bilaterale Beziehungen auf allen Ebenen

Baku, 30. April, AZERTAC

Am Mittwoch, dem 30. April fand in Kuwait das dritte Treffen der Gemeinsamen Kommission für die Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Kuwait statt. Geleitet wurde das Treffen von den Außenministern beider Länder – Jeyhun Bayramov und Abdullah Ali Al-Yahya. Ziel war die Vertiefung der bilateralen Beziehungen auf allen Ebenen.

Die Seiten betonten die Bedeutung einer langfristigen Partnerschaft in Bereichen wie Energie, Handel, Investitionen, Infrastruktur, Hochtechnologien, Transport, Landwirtschaft, Ernährungssicherheit, Bildung, Gesundheit, Tourismus, Medien und Sport. Dabei wurden konkrete Maßnahmen zur Förderung des Handels und gemeinsamer Projekte beschlossen, insbesondere auch im Bereich erneuerbarer Energien.

Kuwait gratulierte Aserbaidschan zur erfolgreichen Organisation der 29. UN-Klimakonferenz (COP29) und würdigte seine Rolle auf internationaler Ebene. Zudem wurde Aserbaidschans enge Zusammenarbeit mit dem Golf-Kooperationsrat hervorgehoben, dessen Vorsitz derzeit Kuwait innehat.

Beide Länder bekräftigten ihre Unterstützung für die Souveränität und territoriale Integrität des jeweils anderen und ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit für Frieden und Sicherheit gemäß der UN-Charta.

Am Ende wurde ein gemeinsames Protokoll mit Fahrplan bis 2027 sowie Kooperationsabkommen u. a. in den Bereichen Landwirtschaft, Sport, Kultur und Tourismus unterzeichnet. Das nächste Treffen der Kommission soll 2027 in Baku stattfinden.