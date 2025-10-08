Aserbaidschan und Oman gründen Fonds für Direktinvestitionen

Baku, 8. Oktober, AZERTAC

Der aserbaidschanische Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov traf sich im Rahmen seines Besuchs in Oman mit dem omanischen Wirtschaftsminister Said bin Mohammed bin Ahmed Al Sagri. Die Seiten betonten die Bedeutung der Vertiefung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und die Erweiterung des vertraglichen Rahmens.

Ein bedeutender Schritt ist die Einrichtung des Gemeinsamen Wirtschaftsrates Aserbaidschan–Oman sowie die Bildung einer Arbeitsgruppe für Investitionszusammenarbeit.

Während des Besuchs unterzeichneten die Azerbaijan Investment Holding und die Oman Investment Authority eine Aktionärsvereinbarung zur Gründung des Aserbaidschan–Oman Direktinvestitionsfonds mit einem Volumen von 200 Millionen US-Dollar.

Der Fonds soll die bilaterale Investitionszusammenarbeit stärken und strategische Projekte in Aserbaidschan, Oman, Zentralasien und weiteren Regionen fördern, insbesondere in den Bereichen Lebensmittelindustrie, Gesundheitswesen, erneuerbare Energien, Konsumgüter und Logistik.