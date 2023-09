Aserbaidschan und Türkei erörtern Zusammenarbeit im militärischen und militärisch-technischen Bereich

Baku, 6. September, AZERTAC

Der neu ernannte Militärattaché der Republik Türkei in der Republik Aserbaidschan, Generalmajor Soner Orucoglu, wurde dem aserbaidschanischen Verteidigungsminister, Generalobersten Zakir Hasanov, vorgestellt, teilte der Pressedienst des Ministeriums der Nachrichtenagentur AZERTAC mit.

Der Verteidigungsminister begrüßte den neuen Militärattaché und gratulierte ihm zu seiner Ernennung in Aserbaidschan. Generaloberst Hasanov drückte seine Dankbarkeit für moralische und politische Unterstützung des Bruderlandes während des Vaterländischen Krieges aus. Der Verteidigungsminister betonte, die Freundschaftsbeziehungen zwischen den Staatsoberhäuptern beider Bruderstaaten üben einen positiven Einfluss auf alle Bereiche, sowie auf den Bereich der militärischen Zusammenarbeit aus.

Der türkische Attaché wurde über die Reformen der aserbaidschanischen Armee unter der Führung des Präsidenten der Republik Aserbaidschan, des Oberbefehlshabers der Streitkräfte Ilham Aliyev, die in den befreiten Gebieten geleistete Arbeit sowie über die aserbaidschanischen Streitkräfte, die Einsatzsituation an der aserbaidschanisch-armenischen Grenze und in der Wirtschaftsregion Karabach informiert.

Generaloberst Zakir Hasanov wünschte Generalmajor Soner Orucoglu viel Erfolg bei seinen zukünftigen Aktivitäten im Bereich der Ausweitung der militärischen Kooperationsbeziehungen zwischen Aserbaidschan und der Türkei.

General Soner Orucoglu bedankte sich für die Gastfreundschaft und zeigte sich zufrieden über die Aufnahme seiner Tätigkeit als Militärattaché in Aserbaidschan. Der Militärattaché verwies darauf, dass er alle Anstrengungen unternehmen werde, um die aserbaidschanisch-türkischen Beziehungen, einschließlich der militärischen Zusammenarbeit, zu entwickeln.

Bei dem Treffen fand ein ausführlicher Meinungsaustausch über die Perspektiven der Zusammenarbeit in militärischen, militärisch-technischen und anderen Bereichen sowie über andere Fragen von beiderseitigem Interesse statt.

Der neu ernannte Militärattaché der Republik Türkei in der Republik Aserbaidschan traf sich auch mit dem ersten stellvertretenden Verteidigungsminister, dem Generalstabschef der aserbaidschanischen Armee, Generalobersten Karim Valiyev, und dem Kommandeur der aserbaidschanischen Seestreitkräfte, Vizeadmiral Subhan Bakirov .