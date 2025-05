Aserbaidschanisch-britisches Geschäftstreffen in London

Baku, 2. Mai, AZERTAC

Am Freitag, dem 2. Mai fand in London ein Geschäftstreffen statt, das von Wirtschaftsministerium Aserbaidschans, der Agentur für Export- und Investitionsförderung in Aserbaidschan (AZPROMO) und der Botschaft organisiert wurde. Unternehmer und Experten aus Aserbaidschan und Großbritannien tauschten sich bei dem Treffen über verschiedene Aspekte und Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit im Handels- und Investitionsbereich aus.

Der CEO von „Oliver Wyman“, Nik Studer, betonte die wachsende Zusammenarbeit mit Aserbaidschan und kündigte die Eröffnung eines Regionalbüros in Baku an.

AZPROMO-Direktor Yusif Abdullayev und Botschafter Elin Süleymanov hoben hervor, wie wichtig solche Treffen für die Ausweitung der bilateralen Beziehungen sind.

Auch aserbaidschanische Fachkräfte aus renommierten Unternehmen wie EBRD, HSBC, bp und anderen nahmen am Treffen teil.