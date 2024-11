Aserbaidschanische Parlamentsdelegation zu Arbeitsbesuch in Russland

Baku, 20. November, AZERTAC

Eine aserbaidschanische Parlamentsdelegation um die Sprecherin Sahiba Gafarova ist am Mittwoch, dem 20. November zu einem Arbeitsbesuch in Russland eingetroffen, um an der Ratssitzung und der 57. Plenarsitzung der Interparlamentarischen Versammlung der GUS (CIS PA) teilzunehmen.

Wie die Abteilung für Presse und Öffentlichkeitsarbeit der Nationalversammlung der Nachrichtenagentur AZERTAC mitteilte, wird Frau Gafarova im Rahmen ihres Besuchs bei den Sitzungen sprechen und mit Leitern der an der Veranstaltung teilnehmenden parlamentarischen Delegationen zusammentreffen.