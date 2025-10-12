Aserbaidschanischer Präsident: Aufbau eines Rechtsstaates bleibt strategische Priorität unserer nationalen Politik

Baku, 12. Oktober, AZERTAC

„Der Aufbau eines Rechtsstaates in der Republik Aserbaidschan bleibt eine strategische Priorität unserer nationalen Politik“, sagte Präsident Ilham Aliyev in seiner Ansprache an die Teilnehmer der 67. Jahrestagung der Internationalen Richtervereinigung.

„In Aserbaidschan werden umfassende Maßnahmen umgesetzt, um die Rolle der Justiz als Hauptgarant für den Schutz der Menschenrechte weiter zu stärken. Durch tiefgreifende Reformen in unserem Land hat sich die Effizienz der Justiz verbessert, der Zugang der Bürger zur Justiz wurde ausgeweitet und die Unabhängigkeit der Richter weiter gefestigt“, fügte das Staatsoberhaupt hinzu.