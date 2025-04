Aserbaidschans Außenminister trifft Kronprinzen von Kuwait

Baku, 30. April, AZERTAC

Im Rahmen seines offiziellen Besuchs in Kuwait traf Aserbaidschans Außenminister Jeyhun Bayramov den kuwaitischen Kronprinzen Sheikh Sabah al-Khaled al-Hamad al-Mubarak al-Sabah.

Bei dem Treffen wurden regionale und internationale Sicherheitsfragen sowie die bilaterale Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Kuwait erörtert. Die Seiten zeigten sich zufrieden mit dem aktuellen politischen Dialog und betonten die Bedeutung weiterer Besuche und gemeinsamer Projekte.

Ein zentrales Thema der Gespräche war auch die Kooperation im Rahmen der internationalen Organisationen wie der UNO, der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) und der Bewegung der blockfreien Staaten. Besonders hervorgehoben wurde Aserbaidschans bevorstehender OIC-Vorsitz.

Der Kronprinz erinnerte an seine Teilnahme an der Klimakonferenz COP29 in Baku und seine Gespräche mit Präsident Ilham Aliyev, bei denen es um die Vertiefung der Zusammenarbeit in Wirtschaft, Energie, Handel und Tourismus ging.

Die Bedeutung des kommenden Treffens der Gemeinsamen Kommission beider Länder wurde betont.