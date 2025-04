Austragungsorte für Olympia 2028 fix

Baku, 16. April, AZERTAC

Triathlon am Venice Beach, Squash in den Universal Studios. Die Organisatoren der Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles haben am Dienstag einige Austragungsorte für die Wettkämpfe in Kalifornien bekannt gegeben.

Am legendären Venice Beach an der Pazifikküste finden demnach die Triathlon-Wettbewerbe statt, auch die Marathons der Männer und Frauen sowie die Straßenrennen der Radprofis starten hier.

Die Sportart Squash gibt ihr olympisches Debüt derweil in den Universal Studios, die Wettkämpfe finden am Courthouse Square statt. Die Cricket-Spiele werden nach Pomona ausgelagert, die Sportart feiert nach über 100 Jahren Abwesenheit ihr Olympia-Comeback. Surf-Fans müssen nach San Clemente reisen, Austragungsort ist der Trestles Beach - rund 100 Kilometer von Los Angeles entfernt.

"Wir haben der Welt unglaubliche Olympische Spiele versprochen, und heute sind wir stolz darauf, den Plan vorzustellen, mit dem dies möglich sein wird", sagte Reynold Hoover, Vorsitzender des Organisationsteams. Bürgermeisterin Karen Bass betonte, der Plan werde "die Spiele in alle Ecken unserer Stadt bringen".