Börsen: Aktueller Goldpreis

Fonds auf Gold- und Edelmetallaktien haben im ersten Quartal 2025 andere wichtige Anlagestrategien weit hinter sich gelassen. Während viele internationale Aktienindizes durchwachsen in das Jahr starteten, legten Fonds auf diese Wertpapiere um mehr als ein Viertel zu. Das ist das Ergebnis einer Auswertung, die das Analysehaus Scope Fund Analysis für das Handelsblatt erstellt hat.

Damit haben die Minenaktien im ersten Quartal auch den Goldpreis selbst geschlagen. Der Preis für das Edelmetall hatte bis Ende März immer wieder neue Höchststände erreicht und war insgesamt um mehr als 18 Prozent gestiegen. Es war das beste Quartal seit Mitte der 80er-Jahre.

Am 23. April 2025 stieg der Goldpreis an der COMEX (New York Mercantile Exchange) um 40 US-Dollar auf 3.334,10 US-Dollar pro Feinunze. Silber hingegen verzeichnete einen Rückgang von 0,18 US-Dollar und liegt bei 33,68 US-Dollar pro Feinunze.