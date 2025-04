Börsen: Internationale Aktienmärkte stabilisieren sich

Baku, 8. April, AZERTAC

Nach den Turbulenzen der vergangenen Tage hat sich die Lage an den internationalen Aktienmärkten wieder etwas stabilisiert.

Der Dax ging mit einem Plus von rund 2,5 Prozent aus dem Handel. Der Nikkei-Index in Tokio verzeichnete einen Gewinn von rund sechs Prozent. Auch in Hongkong und Sydney gingen die Kurse wieder bergauf.

An der New Yorker Börse gab es zu Handelsbeginn deutliche Gewinne. Der Dow Jones legte nach Börsenöffnung um rund 3,5 Prozent zu, der Technologieindex Nasdaq sogar um 3,7 Prozent. Nach Einschätzungen von Experten hoffen die Anleger auf erfolgreiche Verhandlungen im Streit um die von US-Präsident Trump angekündigten Zölle auf Einfuhren aus Asien und Europa.