bp gibt mehr Geld für lokale Firmen aus

Baku, 1. Mai, AZERTAC

Im ersten Viertel des laufendden Jahres hat die Firma bp mehr Geld für Firmen in Aserbaidschan, Georgien und der Türkei ausgegeben. Insgesamt waren es 370,6 Millionen US-Dollar. Das sind 13 % mehr als im letzten Jahr.

Von dieser Summe gingen159,8 Mio. USD an gemeinsame Unternehmen mit lokalen Partnern,76,8 Mio. USD an ausländische Auftragnehmer im Land,115,2 Mio. USD an kleine und mittlere Unternehmenund 118,8 Mio. USD an staatliche Unternehmen.

Diese Zahlen stehen im neuen Bericht von bp.