Champions League: Arsenal-Coach Arteta nach CL-Aus enttäuscht

Baku, 8. Mai, AZERTAC

Teammanager Mikel Arteta hat den FC Arsenal trotz des Scheiterns im Halbfinale als bestes Team der diesjährigen Champions League bezeichnet.

"Ich bin sehr stolz auf meine Spieler. Ich glaube absolut nicht, dass es eine bessere Mannschaft als uns in diesem Wettbewerb gab", sagte der Spanier nach dem 1:2 (0:1) im Rückspiel bei Paris Saint-Germain.

Arsenal hatte auch das erste Duell in London gegen PSG mit 0:1 verloren, dennoch meinte Arteta: "Wir waren sehr nah dran, viel näher, als das Ergebnis vermuten lässt. Aber leider sind wir ausgeschieden. Heute hätte es nach 20 Minuten 3:0 für uns stehen müssen. Wir waren über weite Strecken in beiden Spielen deutlich besser. Aber wir sind nicht im Finale, und das tut weh."

Arsenal wartet weiter auf den ersten Titel seit 2020 - Arsenals einzige Finalteilnahme bleibt somit die Niederlage 2006 gegen den FC Barcelona (1:2).

In diesem Jahr hatten die Gunners unter anderem Titelverteidiger Real Madrid aus dem Rennen geworfen, vor der Niederlage in Paris hatte es vier Auswärtssiege in Folge gegeben.

Im Halbfinale habe PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma den Unterschied ausgemacht. "Wenn man sich die beiden Spiele ansieht, war ihr bester Spieler auf dem Platz der Torwart", sagte Arteta. Nun trete er "enttäuscht" die Heimreise an - auf den ersten Titel seit dem Triumph im FA Cup 2020 muss Arsenal weiter warten.