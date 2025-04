Champions League: Aston Villa will PSG trotzen

Baku, 14. April, AZERTAC

Aston Villa muss im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain auf ein kleines Wunder hoffen. Vielleicht gelingt dies mit royaler Unterstützung.

Sie hielten sich an den Händen, jubelten ausgelassen - und waren am Ende doch enttäuscht. Auf ihrer Champions-League-Reise nach Paris drückten Prinz William und Thronfolger George ihrem Herzensklub Aston Villa noch vergeblich die Daumen. Wenn das Starensemble von PSG am Dienstag zum Viertelfinal-Rückspiel in England (21.00 Uhr/DAZN) antritt, soll die royale Rückendeckung den Klub aus Birmingham aber zu einer kleinen Sensation und ins Halbfinale tragen.

Der Zuspruch der Edelfans aus dem Königshaus ist Aston Villa gewiss, und auch in der Mannschaft lebt der Glaube an die Wende. "Es gibt jede Menge Vertrauen in der Kabine. Wir haben nichts zu verlieren. Warum also nicht einfach alles geben? Wir haben definitiv die Qualität, das noch zu drehen. Es ist noch nicht vorbei", sagte Morgan Rogers, der beim 1:3 im Hinspiel im Prinzenpark die überraschende Führung erzielt hatte und die Royals träumen ließ.

Aston Villa glaubt an das Wunder - Bemerkenswerter Optimismus für eine schwierige Aufgabe. Denn die Ausgangssituation scheint ungleich. Aston Villa aktuell nur Siebter der Premier League - Paris Saint-Germain schon seit knapp zwei Wochen vorzeitig französischer Meister. Ein 600-Millionen-Euro-Kader trifft auf einen, der mit 900 Millionen Euro noch deutlich üppiger bestückt ist.

Und dennoch - Wunder gibt es immer mal wieder im Fußball. PSG musste diese Erfahrung schon einmal schmerzlich machen. Im März 2017 verlor PSG nach einem furiosen 4:0 zu Hause noch mit 1:6 beim FC Barcelona. Der Pariser Trainer damals: Unai Emery. Heute steht der Spanier an der Seitenlinie der Villans. Coach der Katalanen, als Barca triumphierte: Luis Enrique. Heute Trainer in Paris. Die Geschichte könnte kaum symbolträchtiger sein.