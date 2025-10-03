Ergebnisse des 7. Internationalen Architekturwettbewerbs in Baku bekanntgegeben

Baku, 3. Oktober, AZERTAC

Am 3. Oktober fand die feierliche Preisverleihung des 7. Internationalen Architekturwettbewerbs in Baku statt.

Elbay Gasimzade, Vorsitzender des aserbaidschanischen Architektenverbandes betonte in seiner Rede bei der Veranstaltung, dass der Wettbewerb seit 2013 alle zwei Jahre stattfindet und sich stetig weiterentwickelt hat: Von über 100 Einreichungen aus 20 Ländern bei der Premiere stieg die Zahl in diesem Jahr auf 270 Projekte aus rund 40 Ländern. Der Wettbewerb gehört zu den fünf renommiertesten der Internationalen Architektenunion und umfasst sieben Kategorien, bewertet von einer internationalen Jury.

Kulturminister Adil Karimli unterstrich die breite Unterstützung durch Präsident Ilham Aliyev sowie die wichtige Rolle der Vizepräsidentin und Kulturförderin Mehriban Aliyeva und weiterer prominenter Persönlichkeiten bei der Förderung der Architektur und Kultur.

Die Jurymitglieder erhielten die Mikayil-Huseynov-Medaille, die höchste Auszeichnung des Verbandes der Architekten. Die besten drei Projekte jeder Kategorie wurden ausgezeichnet. Danach endete die Veranstaltung mit einem Kunstprogramm.“