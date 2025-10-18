Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva trifft Papst Leo XIV VIDEO

Vatikan, 18. Oktober, AZERTAC

Im Rahmen ihres offiziellen Besuchs im Heiligen Stuhl traf die Erste Vizepräsidentin der Republik Aserbaidschan, Mehriban Aliyeva, am 17. Oktober mit Papst Leo XIV. zusammen.

Mehriban Aliyeva dankte Papst Leo XIV. für den herzlichen Empfang und betonte, dass sich die bilateralen Beziehungen zwischen dem Heiligen Stuhl und Aserbaidschan in den letzten Jahren deutlich weiterentwickelt haben. Sie hob hervor, dass die Heydar-Aliyev-Stiftung in den letzten Jahren in enger Zusammenarbeit mit dem Heiligen Stuhl zahlreiche Restaurierungsprojekte, wissenschaftliche Forschungen und kulturelle Austauschprogramme durchgeführt hat.

Die Erste Vizepräsidentin betonte, dass nach erfolgreichem Abschluss mehrerer Projekte die Heydar-Aliyev-Stiftung neue Initiativen im Rahmen der mit dem Heiligen Stuhl unterzeichneten Vereinbarungen gestartet habe.

Mehriban Aliyeva kündigte an, dass die Stiftung ihre Zusammenarbeit mit dem Heiligen Stuhl durch neue Initiativen weiter ausbauen werde.

Bei dem Treffen wurde auch die Tätigkeit der katholischen Kirche des Heiligen Stuhls in Aserbaidschan sowie die Vorbereitungen für den Bau der zweiten katholischen Kirche im Land a gesprochen.

Papst Leo XIV. hob die langjährige bilaterale Zusammenarbeit zwischen dem Heiligen Stuhl und Aserbaidschan hervor. Er bedankte sich bei der Ersten Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva und betonte, dass sich die Beziehungen dank ihrer vor einigen Jahren initiierten Projekte deutlich vertieft hätten.

Papst Leo XIV. unterstrich, dass diese Zusammenarbeit den interreligiösen und interkulturellen Dialog maßgeblich gefördert habe und Aserbaidschan dadurch als ein global führendes Land auf diesem Gebiet gelte. Er bekräftigte das Interesse des Heiligen Stuhls, diese Projekte gemeinsam mit Aserbaidschan weiterhin umzusetzen.

Er bat darum, dem Präsidenten der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, seinen tiefen Dank zu übermitteln – insbesondere für die Bereitstellung des Grundstücks für den Bau der zweiten katholischen Kirche. Zudem dankte er der Heydar-Aliyev-Stiftung für ihre bisher geleistete Arbeit.

Abschließend sprach die Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva Papst Leo XIV. ihren Dank aus und lud ihn zu einem Besuch nach Aserbaidschan ein.

Foto – Vatikan Media