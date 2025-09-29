Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva veröffentlicht Beitrag zum Tod von Jabir Imanov

Baku, 29. September, AZERTAC

Die Erste Vizepräsidentin der Republik Aserbaidschan, Mehriban Aliyeva, hat anlässlich des Todes des Verdienten Künstlers Jabir Imanov auf ihren sozialen Netzwerk-Accounts einen Beitrag veröffentlicht.

In dem Beitrag heißt es: „Die Nachricht vom Tod eines lichtvollen, aufrichtigen und außergewöhnlich begabten Menschen – Jabir Imanov – hat mich tief erschüttert. Unsere ganze Familie ist traurig. Wir sprechen seinen Angehörigen und Nahestehenden unser Beileid aus.

Gott hab ihn selig.“