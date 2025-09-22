Erstes Internationales Investitionsforum in Baku eröffnet

Baku, 22. September, AZERTAC

Am 22. September hat in Baku das 1. Aserbaidschanische Internationale Investitionsforum unter der Schirmherrschaft des Präsidenten der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, seine Arbeit aufgenommen.

Das Forum wird vom Wirtschaftsministerium sowie der Agentur zur Export- und Investitionsförderung (AZPROMO) in strategischer Partnerschaft mit dem European House – Ambrosetti (TEHA) organisiert und von Euronews sowie Sea Breeze unterstützt. An der Veranstaltung nehmen Regierungsvertreter, Wirtschaftsführer und internationale Investoren teil.

Zur Eröffnung verlas Schahmar Movsumov, Assistent des Präsidenten und Leiter der Abteilung für Wirtschaftsfragen und Politik der innovativen Entwicklung in der Präsidialverwaltung, eine Botschaft von Präsident Ilham Aliyev an die Teilnehmer.

Das Forum bietet eine einzigartige Plattform, um Investitionsmöglichkeiten in Ländern an der strategischen Schnittstelle zwischen Ost und West zu erkunden und die Zukunft des globalen Handels sowie nachhaltiger Lieferketten mitzugestalten. Die Teilnehmer erhalten wertvolle Einblicke in neue Paradigmen der globalen Wettbewerbsfähigkeit, knüpfen hochrangige Kontakte, schließen strategische Vereinbarungen und schmieden neue Partnerschaften.

Das Programm umfasst Plenarsitzungen, institutionelle und thematische Podiumsdiskussionen sowie eine Ausstellung, die das Investitionspotenzial Aserbaidschans präsentiert.

Das zweitägige Forum behandelt regionale Kooperationen und Investitionsperspektiven in Schlüsselbranchen wie Energie, Transport, Industrie, Landwirtschaft, digitale Entwicklung, Gesundheitswesen und Immobilien.

Am ersten Tag finden eine Plenarsitzung sowie vier Podiumsdiskussionen statt, die Themen wie strategische regionale Integration, Transitmöglichkeiten, Energie- und Infrastrukturprojekte, Innovation, grüne Energie, Stadtplanung und nachhaltige Entwicklung behandeln.

Der zweite Tag widmet sich Panels zu öffentlich-privaten Partnerschaften, Finanzen, Gesundheitswesen, Biotechnologie, Pharmazie und digitaler Gesundheit, Landwirtschaft, Agribusiness, Lebensmittelindustrie, Industrialisierung, kleinen und mittleren Unternehmen, dem grünen Wandel sowie inklusivem Unternehmertum.