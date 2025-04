Falcons-Legende Julio Jones beendet seine Karriere

Baku, 7. April, AZERTAC

Mit 36 Jahren hat Wide Receiver Julio Jones am Wochenende seine Karriere beendet. Die NFL verliert damit einen der besten Passempfänger der jüngeren Vergangenheit.

13 Saisons lang spielte Wide Receiver Julio Jones in der National Football League und hinterließ dort seine Spuren. Nachdem der frühere Superstar der Atlanta Falcons in der vergangenen Spielzeit ohne Team blieb, erklärte er nun seine Karriere offiziell für beendet.

Jones war 2011 von der University of Alabama in die NFL gekommen und von den Atlanta Falcons mit dem sechsten Pick im NFL Draft ausgewählt worden. Ein Glücksgriff für die Falcons, die sich einen der besten Offensiv-Akteure der Franchise-Geschichte sicherten.

In zehn Jahren bei den Falcons brachte es Julio Jones auf 848 Receptions und 12.896 Receiving Yards. Beides ist der Bestwert in der Team-Historie. Einzig in Sachen Touchdowns muss sich Jones mit 60 Receiving Touchdowns hinter Roddy White (63) einordnen.

2015 und 2018 führte er die NFL in Receiving Yards an, in der Saison 2016 erreichte er mit den Falcons den Super Bowl. In seiner Karriere hatte er drei Spiele mit über 250 Receiving Yards, so viele wie kein anderer.

NFL: Besonderer Tag für ein Karriereende - Zur Saison 2021 verließ er die Falcons per Trade nach Tennessee, doch seine Karriere trudelte seither nur noch aus. Bei den Titans brachte er es auf 31 Receptions und 434 Receiving Yards. Über Tampa Bay und Philadelphia ging es in den vergangenen Jahren weiter, ehe er 2024 komplett aussetzte.

Dass er seine Karriere nun am vierten April beendete, ist derweil kein Zufall. In Atlanta ist der sogenannte 404 Day ein eigener Festtag in Anlehnung an die Vorwahl der Stadt.

"Ich mache diese Ankündigung heute wegen der Stadt Atlanta", sagte Jones. "Ich danke euch, Mann. Ich schätze euch alle. Es ist nichts als Liebe. Ich tue dies am 404 Tag. Es war eine höllische Fahrt. Das war für die Stadt. Ich danke euch allen", so der ehemalige Wide Receiver in einem Statement.