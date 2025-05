Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Vietnams beendet seinen Besuch in Aserbaidschan

Baku, 8. Mai, AZERTAC

Am Donnerstag, dem 8. Mai hat der der Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sozialistischen Republik Vietnam, To Lam, seinen offiziellen Besuch in Aserbaidschan beendet.

Auf dem Internationalen Heydar Aliyev Flughafen wurde Ehrengarde für To Lam gehalten.

Der Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Vietnams Tô Lam und seine Ehefrau Ngo Phuong Ly wurden am Flughafen von Aserbaidschans Erstem Vizepremierminister Yagub Eyyubov, dem stellvertretenden Außenminister dem stellvertretenden Außenminister Elnur Mammadov und von den Amtspersonen verabschiedet.