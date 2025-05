Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Vietnams besucht Märtyrerallee in Baku

Baku, 8. Mai, AZERTAC

Am Donnerstag, dem 8. Mai hat der zu einem Staatsbesuch in Aserbaidschan weilende Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sozialistischen Republik Vietnam To Lam die Allee der Märtyrer in Baku besucht.

To Lam gedachte hier der tapferen Söhne des aserbaidschanischen Volkes, die ihr Leben für die Freiheit und territoriale Integrität des Landes hingegeben haben. Er legte am Denkmal ”Ewiges Feuer“ einen Blumenkranz nieder.

Anschließend hat der Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Vietnams vom höchsten Punkt der Stadt die Ansichten von Baku genossen. Man informierte sie über die Bautätigkeit und Aufbauarbeiten in der Hauptstadt Baku.