Georgiens Präsident ehrt Andenken von Nationalleader Heydar Aliyev

Baku, 16. April, AZERTAC

Am Mittwoch, dem 16. April hat der Präsident von Georgien, Michail Kawelaschwili, die Ehrenallee in Baku besucht. Michail Kawelaschwili ehrte hier das Andenken von Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes Heydar Aliyev und legte einen Kranz an seinem Grabmal nieder, wie AZERTAC berichtete.

Dann gedachte der georgische Präsident hier auch der hervorragenden aserbaidschanischen Ophthalmologin, Akademikerin, Zarifa Aliyeva, und legte an ihrem Grabmal frische Blumen nieder.