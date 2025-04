Gold steigt erstmals über 3500 Dollar

Baku, 22. April, AZERTAC

Der Goldpreis stellt in diesen Tagen einen Rekord nach dem anderen auf. Am Dienstag stieg der Preis erstmals bis auf 3500 Dollar je Feinunze (etwa 31,1 Gramm) und erreichte damit die 28. Bestmarke in diesem Jahr. Seit Januar hat der Goldpreis um etwa 33 Prozent zugelegt.