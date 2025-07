Goldpreis um mehr als 15 US-Dollar gestiegen

Baku, 15. Juli, AZERTAC

An der COMEX-Warenbörse in New York ist der Goldpreis pro Feinunze um 15,3 US-Dollar gestiegen und beträgt nun 3 374,4 US-Dollar pro Unze.

Wie AZERTAC berichtet, hat auch der Silberpreis pro Feinunze um 0,17 US-Dollar zugelegt und liegt nun bei 38,57 US-Dollar.