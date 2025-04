IOC und Frankreich unterzeichnen Olympia-Vertrag

Baku, 10. April, AZERTAC

Die Tinte ist trocken, die letzten Zweifel sind beseitigt: Die Olympischen Winterspiele 2030 finden in Nizza und den französischen Alpen statt.

Nachdem die Spiele im vergangenen Juli nur unter Auflagen vergeben worden waren, haben der französische Premierminister Francois Bayrou sowie die Präsidenten der beiden beteiligten Regionen, Auvergne-Rhone-Alpes und Provence-Alpes-Cote d'Azur, dem Internationalen Olympischen Komitee nun alle geforderten finanziellen Garantien geliefert.

IOC-Präsident Thomas Bach und der Vorsitzende der Finanzkommission, Ser Miang Ng, unterzeichneten den Gastgebervertrag direkt im Anschluss an die Exekutivsitzung am Mittwoch, erklärte IOC-Exekutivdirektor Christophe Dubi, der weiter von einem "sehr symbolträchtigen Tag" sprach: "Wir sind damit äußerst zufrieden. Der Vertrag sollte in dieser Phase unterzeichnet werden. Es wurden eine Reihe von Bedingungen besprochen, diese wurden nun erfüllt, mit zusätzlichen Garantien."

Das Garantieschreiben sieht laut der Nachrichtenagentur "AFP" einen staatlichen Beitrag in Höhe von 362 Millionen Euro vor, welcher das Budget des Organisationskomitees, das bei über zwei Milliarden Euro erwartet wird, aufstocken soll.

Dieses Dokument konnte aufgrund der Auflösung der Nationalversammlung und der anschließenden Schwierigkeiten bei der Regierungsbildung nicht früher bereitgestellt werden.

Im selben Schreiben bestätigte der Premierminister, dass der Staat Garantien in Höhe von 500 Millionen Euro "im Falle einer vollständigen oder teilweisen Absage der Veranstaltung" sowie in Höhe von 70 Millionen Euro für Bankkredite übernimmt; ein Punkt, der im Haushalt 2025 beschlossen wurde.

Frankreich hat zuvor die Winterspiele in Chamonix 1924, Grenoble 1968 und Albertville 1992 ausgetragen.