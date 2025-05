Iraks Präsident wird über Wiederaufbau in befreiten Gebieten Aserbaidschans informiert

Baku, 7. Mai, AZERTAC

Der Präsident des Irak Abdul Latif Jamal Rashid empfing den Außenminister Aserbaidschans Jeyhun Bayramov im Rahmen dessen offiziellen Besuchs in Bagdad.

Während des Treffens zeigten sich die Seiten zufrieden mit engen Kooperationsbeziehungen zwischen Aserbaidschan und dem Irak. Sie diskutierten den aktuellen Stand und die Perspektiven der bilateralen Beziehungen sowie regionale und internationale Themen von gemeinsamem Interesse.

Minister Bayramov betonte, dass hochrangige Besuche und ein aktiver politischer Dialog die Zusammenarbeit in zahlreichen Bereichen weiter stärken würden, darunter Politik, Wirtschaft, Handel, Energie, Investitionen, Transport, Bildung, Kultur und Tourismus.

Im Mittelpunkt des Gesprächs standen der Ausbau des Handels, mehr gegenseitige Investitionen, stärkere Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und die Förderung des Tourismus. Die Seiten betonten, dass diese Bereiche für die Vertiefung der Beziehungen besonders wichtig sind.

Besonders hervorgehoben wurde die gute Zusammenarbeit im Rahmen der internationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen, der Bewegung der Blockfreien Staaten und der Organisation für Islamische Zusammenarbeit. Die Seiten versprachen, sich dort weiterhin gegenseitig zu unterstützen.

Der aserbaidschanische Chefdiplomat gab Informationen auch über die Lage in den nach dem Konflikt befreiten Gebieten Aserbaidschans. Er sprach über den Wiederaufbau, die Räumung von Minen und Aserbaidschans Friedensbemühungen in der Region.

Präsident Rashid sprach seine Treffen mit Präsident Ilham Aliyev bei der UN-Klimakonferenz COP29 in Baku und beim Weltwirtschaftsforum in Davos an. Er betonte, wie wichtig solche hochrangigen Treffen sind, und ließ Präsident Aliyev Grüße ausrichten.

Zum Abschluss des Treffens bekräftigten die Seiten ihren Willen, die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und dem Irak weiter zu stärken. Sie tauschten auch Meinungen zu anderen gemeinsamen Themen aus.