La Liga: Atlético feiert Arbeitssieg

Baku, 15. April, AZERTAC

Atlético Madrid hat mit einem Arbeitssieg die letzte Resthoffnung auf den Meistertitel in La Liga gewahrt.

Die Mannschaft von Trainer Diego Simeone gewann am Montagabend mit 4:2 (2:1) gegen das abgeschlagene Schlusslicht Real Valladolid und zog nach den Siegen von Spitzenreiter FC Barcelona (1:0 in Leganés) und Stadtrivale Real Madrid (1:0 in Alavés) nach.

Der argentinische Weltmeister Julián Álvarez (25./71.) verwandelte zwei Foulelfmeter, die weiteren Treffer erzielten Trainersohn Giuliano Simeone (27.) und der frühere Leipziger Alexander Sörloth (79.). Mamadou Sylla (21., Handelfmeter) hatte für die Gästeführung gesorgt, Javi Sanchez (56.) für den zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich.

Atlético bleibt nach dem 31. Spieltag mit 63 Punkten Dritter hinter Real (66) und Hansi Flicks Barca (70). Die Colchoneros konnten allerdings nur zwei der letzten fünf Ligaspiele gewinnen.