Leiter diplomatischer Missionen und internationaler Organisationen besuchen Bezirke Jababrayil und Zangilan

Baku, 31. Oktober, AZERTAC

Auf Weisung des Präsidenten der Republik Aserbaidschan begannen am 31. Oktober die Besuche von Leitern diplomatischer Missionen und internationaler Organisationen in den Bezirken Jabrayil und Zangilan.

An dem Besuch nehmen über 100 Vertreter aus 51 Ländern und 12 internationalen Organisationen teil.

Unter Leitung von Hikmat Hajiyev, Assistent des Präsidenten und Leiter der Abteilung für Außenpolitik in der Präsidialverwaltung, werden die Diplomaten über die Wiederaufbau- und Restaurierungsarbeiten in den beiden Bezirken informiert. Dazu gehören auch erfolgreich umgesetzte Projekte im Rahmen des Programms „Große Rückkehr“ sowie der Sangesur-Korridor, der die strategische Bedeutung der Region stärkt. Die Delegation besichtigt zudem den laufenden Bau von Schienen- und Straßeninfrastruktur im Gebiet Aghbend.

Auf dem Programm stehen außerdem Besuche wichtiger Infrastrukturprojekte wie das Milchvieh-Komplex „Dost Agropak“ in Zangilan sowie der Hakari-Bahnhof am gleichnamigen Fluss. Die Delegation wird zudem Wohnkomplexe, Schulen, Kindergärten und die Stadtmoschee in Zangilan besichtigen.

Der Besuch bietet der Diplomatie die Möglichkeit, sich ein direktes Bild vom Umfang des Wiederaufbaus, dem Entwicklungspotenzial der Region und den Bemühungen Aserbaidschans, um eine nachhaltige Wiederherstellung und wirtschaftliche Stabilität zu machen.

Dies ist der 20. Besuch von Vertretern des diplomatischen Corps in den befreiten Gebieten.