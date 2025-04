NBA: Zweimaliger NBA-Champion Barnett verstorben

Baku, 28. April, AZERTAC

Die nordamerikanische Basketball-Profiliga NBA trauert um Hall-of-Famer Dick Barnett. Der Linkshänder, der die New York Knicks 1970 und 1973 zu ihren einzigen beiden Titeln geführt hatte, verstarb im Alter von 88 Jahren.

"Wir sind zutiefst traurig über den Tod der Knicks-Legende, Dr. Richard Barnett", hieß es in einer Mitteilung der Franchise: "Während seiner glanzvollen Karriere verkörperte Dick Barnett alles, was es bedeutet, ein New York Knick zu sein, sowohl auf als auch neben dem Platz."

Barnett wurde 1959 von den Syracuse Nationals als Nummer fünf im Draft gezogen und spielte auch für die LA Lakers, ehe er 1965 nach New York wechselte. In neun Saisons bei den Knicks kam er auf 15,6 Punkte im Schnitt.

Berühmt wurde er mit seinem unorthodoxen "Fall back, baby"-Jumpshot. Die Knicks vergeben ihm zu Ehren seit 1990 die Nummer 12 nicht mehr.