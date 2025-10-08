Parlamentssprecherin: Beziehungen zu Kroatien erreichen nach 30 Jahren Niveau einer strategischen Partnerschaft
Baku, 8. Oktober, AZERTAC
„Zwischen unseren Parlamenten bestehen Freundschaftsgruppen. Gegenseitige Besuche der Mitglieder dieser Gruppen können intensiviert und die Zusammenarbeit auf globalen parlamentarischen Plattformen weiter ausgebaut werden. Besonders vorteilhaft wäre wäre ein Erfahrungsaustausch zwischen den Ausschüssen in den Bereichen Wirtschaft, Energie, Verkehr, Unternehmertum, Bildung und Kultur“, erklärte die aserbaidschanische Parlamentssprecherin Sahiba Gafarova, während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Gordan Jandroković, dem Präsidenten des kroatischen Parlaments.
Sie betonte weiter: „Heute exportiert Aserbaidschan Gas in zehn europäische Länder, darunter acht Mitgliedstaaten der Europäischen Union – auch Kroatien gehört dazu.“
Frau Gafarova hob hervor, dass sich die Beziehungen zu Kroatien in den vergangenen 30 Jahren erfolgreich in verschiedenen Bereichen entwickelt und das Niveau einer strategischen Partnerschaft erreicht haben. Das Hauptziel sei es, die Völker beider Länder einander näherzubringen und die bilaterale Zusammenarbeit weiter zu vertiefen.
