Pasha Holding veranstaltet Innovationsgipfel „INMerge“ in Baku
Baku, 29. September, AZERTAC
In Baku hat der angesehene Innovationsgipfel „INMerge 2025“ begonnen. INMerg ist eine der bedeutendsten Veranstaltungen ihrer Art in der Region.
Organisiert von der Pasha Holding, verfolgt die Initiative das Ziel, technologische Neuerungen, junge Unternehmen und kreative Lösungen zu fördern sowie den Austausch zwischen Unternehmern und Investoren aus verschiedenen Ländern zu stärken.
Veranstaltungsort ist das Kongresszentrum Baku, wo sich Vordenker, Kapitalgeber und führende Persönlichkeiten aus Bereichen wie Finanztechnologie, Telekommunikation und Online-Handel versammeln. Insgesamt nehmen über 1.000 Gründerinnen und Gründer, Investoren, Unternehmensverantwortliche sowie politische Entscheidungsträger aus mehr als 30 Ländern teil.
Die zweitägige Veranstaltung umfasst hochrangige Eröffnungsreden, Podiumsgespräche, Wettbewerbe für junge Unternehmen sowie vielfältige Möglichkeiten zur Kontaktpflege und Zusammenarbeit.
Auch Führungskräfte und Vertreter internationaler und regionaler Unternehmen wie IBM, Microsoft, Netflix und Pixar sind unter den Teilnehmenden vertreten.
KONTAKT MIT DEM AUTOR
Weitere News der Rubrik
Ölpreis an Börsen gibt nach
- [10:50]
WM: Italien klettert auf den Volleyball-Thron
- 28.09.2025 [23:23]
3. GUS-Spiele: Aserbaidschanische Schwimmer gewinnen zwei weitere Medaillen
- 28.09.2025 [14:54]
Aserbaidschanische Schwimmerin gewinnt Bronzemedaille bei den GUS-Spielen
- 28.09.2025 [14:16]
Flugzeug auf dem Weg nach Istanbul muss in Baku notlanden
- 28.09.2025 [10:49]
3. GUS-Spiele: Heute beginnen Wettkämpfe in drei Sportarten
- 28.09.2025 [10:22]
Paschinjan: Frieden zwischen Armenien und Aserbaidschan wiederhergestellt
- 27.09.2025 [20:58]
III. GUS-Spiele: Aserbaidschans Tischtennisspielerin erreicht das Finale
- 27.09.2025 [19:46]
AZERTAC-Kollektiv besucht Siegespark in Baku
- 27.09.2025 [19:45]
3. Internationales Statistikforum in Baku erfolgreich abgeschlossen
- 27.09.2025 [19:08]
Türkischer Präsident: „Karabach gehört für immer zu Aserbaidschan!“
- 27.09.2025 [18:12]
Juventus reduziert Jahresverlust
- 27.09.2025 [16:54]
Preis von Azeri Light kostet fast 74 US-Dollar
- 27.09.2025 [14:22]
3. GUS-Spiele: Aserbaidschan sichert sich erste Medaillen
- 27.09.2025 [11:45]
Verteidigungsministerium veröffentlicht Video zum Gedenktag am 27. September
- 27.09.2025 [10:14]
Präsident Ilham Aliyev veröffentlicht Beitrag zum Gedenktag am 27. September
- 27.09.2025 [00:22]
Aserbaidschan sichert erste Medaillen bei 3. GUS-Spielen
- 26.09.2025 [20:04]
Pakistans Premierminister dankt Aserbaidschan vor der UN-Vollversammlung
- 26.09.2025 [19:40]
Erdsystem hat bereits sieben von neun Belastungsgrenzen überschritten
- 26.09.2025 [18:21]
La Liga: Neues Barca-Trikot kostet fast 300 Euro
- 26.09.2025 [18:12]
Nasimi-Festival feierlich beendet
- 26.09.2025 [18:02]
EANA wählt neuen Präsidenten
- 26.09.2025 [15:46]
Ruder-WM: Olympiasieger Zeidler zieht ins Finale ein
- 26.09.2025 [15:28]
Europa League: VfB Stuttgart schlägt Celta Vigo
- 26.09.2025 [15:21]
Wissenschaftler sehen immer größere Gefahren durch Extremwetter
- 26.09.2025 [15:20]
Ölpreis an Börsen legt zu
- 26.09.2025 [12:57]
Serbiens Präsident: Ilham Aliyev ist ein treuer Freund
- 26.09.2025 [11:44]
Preis von Azeri Light steigt weiter
- 26.09.2025 [11:44]
La Liga: FC Barcelona siegt trotz Torwart-Patzer
- 26.09.2025 [11:03]
AZERTAC nimmt an EANA-Konferenz in Athen teil
- 25.09.2025 [22:56]
Mitteilung des Presseamts des Präsidenten
- 25.09.2025 [22:25]