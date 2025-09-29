Pasha Holding veranstaltet Innovationsgipfel „INMerge“ in Baku

Baku, 29. September, AZERTAC

In Baku hat der angesehene Innovationsgipfel „INMerge 2025“ begonnen. INMerg ist eine der bedeutendsten Veranstaltungen ihrer Art in der Region.

Organisiert von der Pasha Holding, verfolgt die Initiative das Ziel, technologische Neuerungen, junge Unternehmen und kreative Lösungen zu fördern sowie den Austausch zwischen Unternehmern und Investoren aus verschiedenen Ländern zu stärken.

Veranstaltungsort ist das Kongresszentrum Baku, wo sich Vordenker, Kapitalgeber und führende Persönlichkeiten aus Bereichen wie Finanztechnologie, Telekommunikation und Online-Handel versammeln. Insgesamt nehmen über 1.000 Gründerinnen und Gründer, Investoren, Unternehmensverantwortliche sowie politische Entscheidungsträger aus mehr als 30 Ländern teil.

Die zweitägige Veranstaltung umfasst hochrangige Eröffnungsreden, Podiumsgespräche, Wettbewerbe für junge Unternehmen sowie vielfältige Möglichkeiten zur Kontaktpflege und Zusammenarbeit.

Auch Führungskräfte und Vertreter internationaler und regionaler Unternehmen wie IBM, Microsoft, Netflix und Pixar sind unter den Teilnehmenden vertreten.