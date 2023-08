Präsident Ilham Aliyev: 23. April bedeutet vollständige Wiederherstellung unserer territorialen Integrität

Baku, 26. August, AZERTAC

„Wie Sie wissen, wurde am 23. April dieses Jahres im Bezirk Latschin an der Grenze zwischen Aserbaidschan und Armenien ein Grenzkontrollpunkt errichtet. Wir haben es erneut geschafft, indem wir Entschlossenheit, Mut und Selbstvertrauen gezeigt haben“, sagte Präsident Ilham Aliyev in seiner Rede bei den Feierlichkeiten zum „Tag der Stadt Latschin“.

Das Staatsoberhaupt betonte, dass unser Land in dieser Hinsicht mehr Druck und Drohungen ausgesetzt sei, die bis heute andauern, und wies darauf hin, dass Armenien und diejenigen, die ihm zur Seite stehen, im Rahmen verschiedener internationaler Organisationen eine Verschwörung gegen uns anzetteln. Nichts kann uns von unserem Weg abbringen. Der 23. April bedeutet die vollständige Wiederherstellung unserer territorialen Integrität. Die Errichtung des Grenzkontrollpunkts bedeutet die vollständige Wiederherstellung unserer territorialen Integrität, und wir haben dies im Rahmen des Völkerrechts getan. Wir schützen unser Territorium, wir schützen unsere Grenzen und wir werden sie weiterhin schützen“, betonte der aserbaidschanische Präsident.