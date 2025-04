Präsıdent Ilham Aliyev: Aserbaidschan und Iran nehmen an wichtigen internationalen Projekten teil

Baku, 28. April, AZƏRTAC

„Aserbaidschan und der Iran nehmen ebenfalls an wichtigen internationalen Projekten teil. Wir arbeiten eng am Nord-Süd-Transportkorridor zusammen“, sagte Präsident Ilham Aliyev bei seiner Ansprache beim aserbaidschanisch-iranischen Wirtschaftsforum in Baku.

„Wir möchten, dass dies nicht nur ein Transportkorridor wird, sondern auch Möglichkeiten für die Eröffnung neuer Unternehmen und die Schaffung neuer Industriebetriebe entlang der Route, sowohl in Aserbaidschan als auch im Iran schafft“, fügte der Staatschef hinzu.