Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan und OTS-Mitgliedstaaten haben zahlreiche bedeutende Investitionsprojekte umgesetzt

Baku, 7. Oktober, AZERTAC

„Aserbaidschan und die Mitgliedstaaten der Organisation der Turkstaaten (OTS) haben zahlreiche bedeutende Investitionsprojekte umgesetzt“, sagte der Präsident Aserbaidschans, Ilham Aliyev, in seiner Rede beim 12. Gipfeltreffen der Staatsoberhäupter der OTS.

„Bis heute wurden über 20 Milliarden US-Dollar in die Volkswirtschaften unserer Bruderländer investiert. Der Großteil dieser Investitionen entfällt auf die türkische Wirtschaft“, betonte das Staatsoberhaupt.

„Darüber hinaus hat Aserbaidschan gemeinsame Investitionsfonds mit Usbekistan, Kasachstan und Kirgisistan gegründet. Über diese Fonds werden künftig zahlreiche Projekte realisiert“, fügte der Präsident hinzu.