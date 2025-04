Präsident Ilham Aliyev spricht von Terroranschlag auf aserbaidschanische Botschaft im Iran

Baku, 9. April, AZERTAC

In seiner Rede beim internationalen Forum zum Thema “Auf dem Weg zur neuen Weltordnung“ an der ADA-Universität sprach Präsident Ilham Aliyev zugleich den Terroranschlag auf die aserbaidschanische Botschaft im Iran an.

Der Staatschef sagte: „Ja, wir können die tragischen Ereignisse nicht vergessen. Und wir sind absolut sicher, dass es sich um einen organisierten Terrorakt gegen Aserbaidschan handelte. Mehr als zwei Jahre sind vergangen, und unmittelbar nach dem Anschlag trat der Terrorist in den Medien auf und gab Interviews. Es überschattet die Beziehungen. Wir sind sicher, dass die neue Regierung das Versprechen der vorherigen Regierung erfüllt – nicht nur die Person, die diesen Terroranschlag verübt hat, sondern auch diejenigen, die hinter ihm standen und ihn dazu geschickt haben, die aserbaidschanische Botschaft anzugreifen, bestraft werden.“