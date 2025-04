Präsident Ilham Aliyev: Wir arbeiten jetzt aktiv mit chinesischen Unternehmen zusammen

Baku, 9. April, AZERTAC

„Wir arbeiten jetzt aktiv mit chinesischen Unternehmen zusammen. Wir haben sie eingeladen, unsere strategischen Partner in verschiedenen Bereichen zu werden, einschließlich im Bereich der grünen Energie. Ich möchte erwähnen, dass ihre Unternehmen als unsere Partner in der Herstellung von grünen öffentlichen Verkehrsmittelfahrzeugen ausgewählt wurden“, sagte der Präsident von Aserbaidschan, Ilham Aliyev, bei seiner Rede beim internationalen Forum zum Thema “Auf dem Weg zur neuen Weltordnung“ an der ADA-Universität.

„Die erste Produktion wird noch in diesem Jahr erwartet, und sie sind auch Lieferanten von Solarmodulen, die in Aserbaidschan mit Investitionen von Investoren aus anderen Ländern installiert werden. Außerdem befinden wir uns in der Verhandlungsphase mit einigen chinesischen Unternehmen bezüglich direkter Investitionen in grüne Energie“, betonte der Staatschef.